Ankara’da yarın yapılacak kritik toplantıda Türkiye ve Suriye heyetleri, güvenlik alanındaki iş birliği ve bölgesel gelişmeleri görüşecek.

Türkiye ve Suriye toplantısı yarın Ankara'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantının 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenleneceğini açıkladı.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriyeli muhataplarının katılacağı belirtildi.

