Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, bugün Atina'da bir araya gelecek.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, heyetler arasında Ege Denizi'nde güven arttırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmelerin 20-25 Mayıs'ta Atina'da gerçekleştirileceği bildirildi.



BAKAN AKAR, RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ



Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Akar'ın Şoygu ile görüşmesinde İdlib’deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler değerlendirildi.