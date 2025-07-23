Türkiye'de 3'üncü barış zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andriy Yermak'la görüştü

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın sona erdirilmesi için bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde üçüncü tur müzakerelerin yapılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin 23 Temmuz'da Türkiye'de yapılmasını önermiş, Rusya devlet basınına yansıyan haberlerde görüşmelerin 24 Temmuz'da Türkiye'de olabileceğine işaret edilmişti.

Rusya'nın devlet haber ajanslarından TASS, Rusya heyetinin İstanbul'a doğru yola çıktığını aktardı. Haberde, Ukrayna ile görüşme yapılmasının beklendiği ifade edildi. Buna göre, heyeti taşıyan uçak, başkent Moskova'dan yola çıkarak İstanbul'a gelmek üzere havalimanından ayrıldı. TASS'ın haberinde, görüşmelerin üçüncü turunun bugün İstanbul'da gerçekleştirileceği de teyit edildi.

KREMLİN: KİMSE KOLAY BİR YOLCULUK BEKLEMİYOR

Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmenin İstanbul'da bugün akşam saatlerinde gerçekleşeceği ifade edildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'daki zirvede ülkelerin taslak memorandumları ile takasların ele alınacağını bildirdi. Peskov, "Kimse kolay bir yolculuk beklemiyor. Çok zor olacak" diye konuştu.

"ZİRVE, SAAT 19.00'DA BAŞLAYACAK"

AFP haber ajansının aktardığına göre, bir Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynağı, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesinin Türkiye saatiyle 19.00'da (16.00 GMT) başlayacağını söyledi.

UKRAYNA HEYETİ ANKARA'YA GELDİ



AFP haber ajansının aktardığına göre, üst düzey Ukraynalı bir yetkili de Ukrayna heyetinin görüşmeler için Türkiye'ye doğru yolda olduğunu bildirdi.

Reuters haber ajansına konuşan Ukraynalı diplomatik bir kaynak, Ukrayna heyetinin Türk tarafı ile ikili görüşmeler için Ankara'ya geldiğini söyledi. Ukraynalı kaynak, ülkesinin görüşmelerde barış ve tam ateşkes yönünde önemli adımlar atmya hazır olduğunu belirtti.

AFP haber ajansına konuşan Ukrayna heyetinden bir kaynak da Ukrayna'nın İstanbul'daki görüşmelerde Rusya ile ateşkes konusunda anlaşmaya hazır olduğunu ancak görüşmenin sonuçlarının Rusya'nın "yapıcı bir tutum" benimseyip benimsemediğine bağlı olacağını belirtti.

Kaynak, "Her şey Rusya'nın ultimatomlar ile konuşup konuşmadığına ve yapıcı bir tutum benimseyip benimsemeyeceğine bağlı olacak. Bu, bu görüşmede sonuca varılıp varılmayacağı konusunda belirleyici olacak" diye konuştu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YERMAK İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

GÜNDEMDE NE VAR?



AA'nın haberine göre, Çırağan Sarayı'nda yapılacak olan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde, öncelikli olarak her iki tarafın birbirine teslim ettiği ateşkes ve barışın sağlanmasına ilişkin şartların yer aldığı memorandum taslaklarının ele alınması bekleniyor.



Savaş esirlerinin takası, Rusya'da bulunduğu belirtilen Ukraynalı çocuklar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası toplantının hazırlık konularının ele alınması öngörülüyor.

HEYETLERDE KİMLER VAR?

Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinski başkanlık edecek.



Heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.



Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Elena Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksey Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Viktor Şevtsov bulunuyor.



Ukrayna heyetindeki isimler de 2'nci tur müzakereye katılanlardan oluşacak.

Ukrayna heyetine Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık edecek.



Heyette Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya'nın yanı sıra Genelkurmay Başkan Yardımcıları Yevhenii Ostryanskiy ve Oleksii Shevchenko, Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi ile Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi yer alacak.



Ukrayna heyetinde ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı Merkez Hukuk Dairesi Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkan Yardımcısı Andrii Fomin, Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Destek Birimi Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğünün Kıdemli Subayı Oleksandr Sherikhov, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Yevhenii Shynkarev ile Ukrayna Parlamentosundaki İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Yuriy Kovbasa bulunuyor.



PESKOV "MUCİZE BEKLEMEYİN" DEMİŞTİ



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerine barış anlaşmasına dair memorandum taslaklarını sunduklarını belirterek "Müzakerelerde, memorandum taslakları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bunlar birbirine zıt. Bu nedenle büyük diplomatik çalışma yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.



Bununla birlikte Peskov, üçüncü tur müzakerelerden nasıl bir sonuç çıkacağına ilişkin ise "Ukrayna krizinin çözümü o kadar zor ki, esir asker ve cenaze değişimi konusundaki anlaşmalar bile bir başarı. Bu nedenle müzakerelerden mucize beklemek için neden yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.



Ukrayna ve Rusya heyetleri, daha önce 16 Mayıs ve 2 Haziran'da İstanbul'da bir araya gelmişti. Müzakereler şimdiye kadar yalnızca esir takası ile sonuçlandı. Ateşkesle ilgili kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.