Türkiye’de 3’üncü barış zirvesi: Ukrayna ve Rusya’dan karşılıklı açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 23 Temmuz Çarşamba günü Türkiye’de yapılmasını önerdiği Rusya-Ukrayna görüşmelerine dair açıklamda bulundu. Zelenski, Ukrayna heyetine daha önce İstanbul’da gerçekleştirilen iki zirvede olduğu gibi eski savunma bakanı ve mevcut Güvenlik Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov’un başkanlık edeceğini söyledi.



Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Heyete Rüstem Umerov başkanlık edecek ve heyette Ukrayna istihbaratı, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı Ofisi’nden temsilciler bulunacak” dedi.



RUSYA HEYETİNDE DEĞİŞİKLİK YOK



Bir önceki turlarda yapılan görüşmelerde Rusya heyetine Vladimir Medinski başkanlık etmişti. Rusya’dan dün yapılan açıklamada, Rusya heyetinin yapısında bir değişiklik olmadığı ifade edilmişti.



Çarşamba günü yapılması beklenen görüşmeye dair konuşan Ukrayna Devlet Başkanı, “esir tutulan Ukraynalıların serbest bırakılmasının, kaçırılan çocukların geri getirilmesinin, ölümlerin durdurulmasının ve liderler toplantısı için hazırlıkların” gündemde olacağını söyledi.



KREMLİN: MUCİZEVİ GELİŞME BEKLEMEK İÇİN SEBEP YOK



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün Ukrayna ile yapılacak görüşmelere dair açıklamalarda bulundu. Peskov, olası bir Putn-Zelenski zirvesine işaret ederek, “üst düzey bir toplantı olasılığını konuşmadan önce yapılması gereken çok iş olduğunu” söyledi. “Gündemin karmaşık olduğunu” belirten Peskov, iki tarafın birbirlerine iletmiş olduğu memorandumların ele alınması gerektiğine işaret etti.



Barış anlaşmasına varılması konusunda bir takvim sunamayacağını söyleyen Kremlin Sözcüsü, “mucizevi gelişmeler yaşanmasını beklemek için sebep olmadığını, mevcut durumda bunun olası olmadığını” kaydetti.



İKİ KEZ İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün Rusya ile yeni barış görüşmelerinin Türkiye'de olacağını açıklamış, görüşmelerin çarşamba günü yapılacağını söylemişti.

Rusya devlet haber ajanslarından TASS ise konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, görüşmelerin 24 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşebileceğini aktarmıştı.



Ukrayna ve Rusya heyetleri, daha önce 16 Mayıs ve 2 Haziran'da İstanbul'da bir araya gelmişti.



Müzakereler şimdiye kadar yalnızca esir takası ile sonuçlandı. Ateşkesle ilgili kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.