Türkiye'de de çok seviliyor. “Maşa ile Koca Ayı” çizgi filmine yasak

Ukrayna, dünyanın en popüler çocuk yapımlarından biri olan ve Türkiye 'de de çok izlenen Rus çizgi dizisi “Maşa ile Koca Ayı”yı hedef alan yaptırım kararı aldı.

Ukrayna Kültür Bakanı Tetyana Berezhna, yaptığı açıklamada dizinin yapımcı ve dağıtımcılarına yaptırım uygulandığını duyurdu.

Kararın, çizgi dizinin Ukrayna'da engellenmesi ve uluslararası platformlardaki dağıtımının sınırlandırılması yönünde hukuki zemin oluşturduğu belirtildi.

Berezhna, “Rus propagandasının çocukların ekranlarında yeri yok.” ifadelerini kullandı.

MİLYARLARCA KEZ İZLENDİ, 100'E YAKIN ÜLKEDE YAYINLANDI

Yaramaz küçük bir kız olan Maşa ile emekli bir sirk ayısının maceralarını anlatan yapım, Rusya 'nın en tanınmış çizgi dizilerinden biri.

Dizinin bölümleri yalnızca YouTube'da on milyarlarca kez izlendi ve yapım yaklaşık 100 ülkede yayınlandı. Başarısı, farklı yan yapımların da ortaya çıkmasını sağladı.

Ancak “Maşa ile Koca Ayı”, son yıllarda Ukrayna'nın yanı sıra İngiltere ve Estonya gibi ülkelerde de eleştirilere konu oldu.

Eleştirilerde çizgi dizinin Rusya'yı olumlu şekilde gösterdiği ve Moskova'nın kültürel etkisini artıran bir “yumuşak güç” aracı olarak kullanıldığı öne sürülüyor.

ZELENSKİ KARARNAMESİYLE YAPTIRIM

Yaptırımlar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından yayımlanan kararnameyle yürürlüğe girdi.

Yaptırım listesinde diziyi hazırlayan Rus yapım şirketi Animaccord, şirketin kurucusu ile çizgi dizinin senaristi ve yönetmeni bulunuyor.

Kültür Bakanı Berezhna, kararın Ukrayna'da içeriğin engellenmesinin yanı sıra uluslararası dijital platformlarla temasa geçilerek dizinin gelir elde etmesinin ve dağıtımının sınırlandırılmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Ukrayna, haziran ayında Netflix'in “Maşa ile Koca Ayı”nın yeni sezonlarının yayın haklarını satın almasına da tepki göstermişti.

KREMLİN “ÇİZGİ FİLMLERE SAVAŞ AÇTILAR” DEDİ

Moskova ise Kiev'in propaganda suçlamalarını reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çizgi dizinin “en iyi insani nitelikleri” teşvik ederek dünyayı fethettiğini savundu.

Peskov, Ukrayna'nın kararına ilişkin, “Ukrayna'nın artık çizgi filmlere de savaş açması, Ukrayna yönetiminin çirkin doğasının bir başka göstergesi olsa gerek” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA 18 MİLYONDAN FAZLA ABONESİ VAR

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırısını başlatmasının ardından Rus kültür ürünleri boykotlar ve resmi kısıtlamalar nedeniyle Ukrayna'da önemli ölçüde azaldı. Ancak “Maşa ile Koca Ayı” ülkedeki popülerliğini büyük ölçüde korudu.

Ukrainska Pravda'ya göre çizgi dizinin Ukraynaca YouTube kanalı, Ağustos 2025'te ülkedeki en popüler çocuk kanalları sıralamasında ilk sıraya yükseldi.

Kanalın şu anda 18 milyondan fazla abonesi bulunuyor.

Son yaptırım kararıyla birlikte bu popülerliğe rağmen dizinin Ukrayna'daki erişiminin tamamen engellenmesinin önü açılmış oldu.