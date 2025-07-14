Türkiye'de er, Hollanda'da komutan: Cengiz Şahan'a önemli görev

Hollanda’da Erwin van Beljouw tarafından kurulan Hava Destek Komutanlığı’nın (ASC) başına Cengiz Şahan getirildi.



Hollanda’nın Algemeen Dagblad gazetesinin aktardığına göre, Şahan, ASC’nin liderliği görevini 9 Temmuz Çarşamba günü Woensdrecht Hava Üssü'nde düzenlenen törenle devraldı.



Şahan, 2003 yılında, Hollanda Hava Kuvvetleri’nde yüzbaşı olarak görev yaptığı dönemde Diyarbakır'a gelen Patriot hava savunma sistem ekibinde görev almıştı.

Şahan, o dönemde basına verdiği demeçte, ‘‘Erzurumlu'yum. Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Ülkemin savunmasında yer almak benim için onurdur. Hollanda Hava Kuvvetleri'nde yüzbaşı olarak görev yapıyorum. Ancak çifte vatandaşlığım olduğu için gelecek yıl Türkiye'ye gelip Burdur'da bir ay er olarak vatani görevimi yerine getireceğim’’ diye konuşmuştu.



“SADECE 2 SANİYE DÜŞÜNDÜM”



Hollanda basınına yansıyan haberlere göre, Van Beljouw, devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, “İşimiz savaş durumlarında hava kuvvetlerinde hizmet veren meslektaşlarımıza savaşmaya devam edebilmeleri için destek olmak… Biz oluşturulacak dördüncü ve son komutanlığız” diye konuştu.



Şahan da yaptığı açıklamada, “Hava Kuvvetleri olarak daha hızlı kararlar alabilmek ve daha büyük etkinlik sağlamak için 14 birimden dört komutanlığa düştük. F-35 gibi beşinci nesil silah sistemleri ile çalışırken bu gerekli” dedi.



Cengiz Şahan, Hava Destek Komutanlığı’nın yeni komutanlığı görevini kabul etmesine ilişkin açıklamasında, “ASC’ye liderlik etmeye çağrıldığımda bunun hakkında kesinlikle sadece iki saniye düşündüm” dedi.



Hava Destek Komutanlığı’nın (ASC) Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne bağlı Woensdrecht Lojistik Merkezi ile Kraliyet Askeri Hava Okulu’nun birleştirilmesi ile kurulduğu ifade edildi. Yeni yapılanmayla birlikte bin 900 askeri ve sivil personelin Şahan’ın komutasına girdiği bilgisi verildi.