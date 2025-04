Türkiye'de 40 bin 200 milyoner, 131 centi-milyoner var

Dünyanın önde gelen yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık danışmanlık firması Henley & Partners ile küresel veri istihbarat şirketi New World Wealth işbirliğiyle hazırlanan raporda, ABD, ilk 50 şehir sıralamasında 11 şehirle dünyanın en zengin şehirleri arasındaki liderliğini korudu.



Rapora göre ABD, ilk 50 şehir sıralamasında 11 şehirle liderliğini korurken New York 818 centi-milyoner (100 milyon dolar veya üzerinde servete sahip olanlar) ve 66 milyarder dahil 384 bin 500 yüksek net servete sahip bireyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.



New York'u 342 bin 400 milyoner ile San Francisco ve Silikon Vadisi’ni kapsayan Bay Area takip etti.



Son 10 yılda zengin sayısında yüzde 98'lik büyüme kaydeden Bay Area, 82 milyarder ile New York'u geride bırakarak teknoloji zenginliğinin küresel merkezi olarak dikkati çekiyor.



ÇİN İKİNCİ SIRADA



Raporda, 2023'te listede 5 şehir ile yer alan Çin, 2024'te Guangzhou’nun da yer almasıyla birlikte 50 şehir arasında 6 şehirle ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.



Çin'in yanında ABD'nin büyük şehirlerinde de zenginlerin sayısı artış kaydediyor.



ABD’den Scottsdale yüzde 125 ve West Palm Beach yüzde 112 artarak, son 10 yılda milyoner sayısını ikiye katlayan şehirler arasındaki yerini aldı. Miami yüzde 94, Washington DC yüzde 92 ve Austin yüzde 90 büyüme yaşayan diğer şehirler olarak listede dikkati çekiyor.



İKİ BAŞKENTTE ZENGİNLER AZALIYOR



Dünyanın en zengin şehirlerinden biri olan Londra ise sıralamadaki düşüşünü sürdürüyor. 2024'te 5. sıraya gerileyen Londra, bu yıl 215 bin 700 milyonerle 6. sırada yer alıyor.

Son 10 yılda yüzde 10’u aşan bir düşüş grafiğine sahip Londra’nın yanı sıra Moskova da geçen 10 yılda yüzde 25’lik düşüşle 40. sıraya gerilemiş durumda. Bu iki şehir, İlk 50 listesinde negatif büyüme gösteren şehirler olarak dikkati çekiyor.

Rapora göre, geçen yıl Japonya'da işlem gören Nikkei 225 endeksinin toparlanmasının etkisiyle Tokyo 292 bin 300 milyonerle 3. sıradaki yerini koruyor. Tokyo’nun ardından Singapur 242 bin 400 milyonerle 4. sırada yer alırken, Los Angeles 220 bin 600 milyonerle Londra’yı geçerek 5. sıraya yükseldi.



TÜRKİYE'DE DURUM NE?



Aynı raporda, Türkiye'de 40 bin 200 milyoner, 131 centi-milyoner ve 16 milyarder bulunurken, İstanbul 15 bin milyonere, 58 centi-milyonere ve 10 milyardere ev sahipliği yapıyor.



Ülke genelinde tutulan toplam likit servetinin yaklaşık 945 milyar dolar seviyesinde olduğu kaydedilen raporda, kişi başına düşen likit servetin 11 bin 200 dolar olduğu görüldü.



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Henley & Partners Türkiye Yönetici Ortağı Burak Demirel, "İstanbul sadece Türkiye'nin finansal merkezi değil, aynı zamanda Avrupa ile Orta Doğu arasında bir geçiş kapısı. Yüksek net servetli bireyler için sunduğu yaşam tarzı, yatırım fırsatları ve kültürel zenginlikleriyle İstanbul ve Bodrum, küresel servet haritasında her geçen yıl daha görünür hale geliyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin, yatırım yoluyla oturum programlarına yoğun ilgi olduğunu anımsatan Demirel, "Uluslararası yatırımcılar için artık sadece bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda güçlü bir alternatif yaşam ve varlık merkezi.” dedi.