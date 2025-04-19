Türkiye'deki tek tür! Zehirli kobra Umman'da ortaya çıktı

Umman’da oldukça zehirli bir tür olan kara çöl kobrası (Walterinnesia aegyptia) ilk kez tespit edilerek kayıtlara geçti.



Yapılan açıklamada, kara kobranın ilk kez Umman topraklarında gözlemlenmesinin, ülkenin yaban hayatı çeşitliliği açısından önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi. Keşifle birlikte Umman’da resmi olarak kaydedilen yılan türlerinin sayısı 22’ye yükseldi.

Orta Doğu’da yaygın olarak bulunan ve son derece zehirli kabul edilen kara çöl kobrası, Umman’da ilk kez belgelenmesiyle bilimsel camiada da dikkat çekti. Bulgular, Nisan 2025’te ZOOTAXA adlı uluslararası bilimsel dergide yayımlandı.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN TEK TÜR



Yetkililer, bu tür keşiflerin Umman’ın biyolojik çeşitliliğinin korunmasına ve yerel yaban hayatı üzerine yapılan bilimsel araştırmalara olan katkısını gözler önüne serdiğini vurguladı.



Çöl kobrası, Elapidae familyasınına bağlı Orta Doğu'ya özgü zehirli bir tür. Türkiye'de yaşayan tek kobra türüdür.