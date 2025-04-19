Türkiye'deki tek tür! Zehirli kobra Umman'da ortaya çıktı
Umman’da ilk kez kara çöl kobrası tespit edildi. Dhofar Valiliği’nde belgelenen bu zehirli tür, ülkenin yılan türleri listesine 22'nci olarak eklendi ve biyolojik çeşitlilik çalışmalarına önemli katkı sundu.
Umman’da oldukça zehirli bir tür olan kara çöl kobrası (Walterinnesia aegyptia) ilk kez tespit edilerek kayıtlara geçti.
Yapılan açıklamada, kara kobranın ilk kez Umman topraklarında gözlemlenmesinin, ülkenin yaban hayatı çeşitliliği açısından önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi. Keşifle birlikte Umman’da resmi olarak kaydedilen yılan türlerinin sayısı 22’ye yükseldi.
Orta Doğu’da yaygın olarak bulunan ve son derece zehirli kabul edilen kara çöl kobrası, Umman’da ilk kez belgelenmesiyle bilimsel camiada da dikkat çekti. Bulgular, Nisan 2025’te ZOOTAXA adlı uluslararası bilimsel dergide yayımlandı.
TÜRKİYE'DE YAŞAYAN TEK TÜR
Yetkililer, bu tür keşiflerin Umman’ın biyolojik çeşitliliğinin korunmasına ve yerel yaban hayatı üzerine yapılan bilimsel araştırmalara olan katkısını gözler önüne serdiğini vurguladı.
Çöl kobrası, Elapidae familyasınına bağlı Orta Doğu'ya özgü zehirli bir tür. Türkiye'de yaşayan tek kobra türüdür.
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