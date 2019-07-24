Bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve "Defense News Top 100"de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 Türk şirketi yer aldı.



Geçen yıl 55'inci olan Aselsan, bu yıl 52'nci sıraya yükseldi. Aselsan 2017'de 1 milyar 424 milyon dolar olan cirosunu geçen yıl yüzde 26 artırarak 1 milyar 792 milyon dolara çıkardı.



Anka insansız hava aracı, Atak helikopteri ve Hürkuş gibi yerli tasarım projelerini hayata geçiren ve dünyanın pek çok uçak sanayi firması için üretim yapan Tusaş listede geçen yıl 64'ünc sıradaydı. Şirket bu yıl 5 basamak gerileyerek 69'uncu sırada kendine yer buldu.



STM savunma teknolojileri 12 sıra birden yükseldi. Geçen yıl 97'inci olan STM bu yıl 85'nciliğe yükseldi.



Roketsan da bir önceki yıla göre tırmanışa geçti. Geçen yıl 96'ıncı sırada olan şirket bu yıl 89'uncu sıraya yükseldi. Listenin ilk 4 sırasını ise ABD'li şirketler paylaştı. Birinci Lockheed Martin, ikinci Boeing, üçüncü Northrop Grumman, 4'üncü ise Raytheon Company oldu.

