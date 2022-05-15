Türkiye'den ABD'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, New York eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.



Açıklamada, "ABD’de New York eyaletinin Buffalo kentinde gerçekleştirilen bir silahlı saldırı sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, dün bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.



Yetkililer, saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğunu açıklamış, saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu bildirmişti.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin