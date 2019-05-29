Doğu Akdeniz'de Fatih sondaj gemisi ile yapılan petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına tepki gösteren Avrupa Birliği yetkilileriyle Brüksel'de bir toplantı gerçekleştirildi.



AB Dış Politika Yüksek temsilcisi Federica Mogherini'nin Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini yasadışı olarak ifade etmesinin açık bir hukuksuzluk olduğu belirtildi.



AB'nin bir yargı organı olmadığını hatırlatan Türkiye, Doğu Akdeniz'de AB tarafından ihtilaflı olarak nitelenen parsellerde yapılacak olan itirazların uluslararası deniz hukukuna göre yapılması gerektiğini vurguladı.



Rum kesiminin parsellerde yapacağı tek taraflı arama ve bunun gelirlerinin Kıbrıslı Türklerin payını da alarak ortak bir fon kurmadan kendine saklamasının hukuka aykırı olduğu kaydedildi.



Türkiye'nin ulusal çıkarları ile KKTC'nin çıkarlarını her koşulda korumaya hazır olduğu hatırlatıldı.