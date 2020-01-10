Türkiye'den Avustralya'da itlaf edilecek develer için çağrı

Avustralya'nın itlaf edileceği duyuran develere ilişkin Türkiye'den farklı bir çözüm önerisi geldi.

Avustralya kıtası yangınlarla boğuşmaya devam ediyor. Aşırı sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle aşırı su tükettikleri gerekçesiyle binlerce devenin itlafına karar verildi. Dünyanın farklı bölgelerine yardım ulaştaran İnsani Yardım Vakfı (İHH), Avustralya hükümetine başvurdu. Avustralya hükümeti ile iletişime geçip dilekçe veren vakıf deve etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, eti yenilebilir bir hayvanın katledilmesi ya da doğaya bırakılması olasılığına karşı çıkılarak, ''Fakirlere, ihtiyaç sahiplerine, afet görmüş diğer insanlara bir avantaja çevirebilir miyiz diye düşündük. Geçen sene Avustralya'da kestirmiştik kurbanlarımızı. Bu kurbanları şu an konserve haline getirip İdlib'te dağıtıyoruz'' yorumunda bulunuldu.

Vakıf bu konuda Avustralya Büyükelçiliği üzerinden Avustralya hükümetine bir başvuru yaptıklarını duyurdu.

Vakıf, Avustralya hükümetinin yanıtını bekliyor.



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