Türkiye'den dönerken son anda binmemişti. Trump'ın uçağı "en üst seviyeye" çıkarılacak

New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump New Jersey'den Washington'a dönmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bir gazetecinin "Bu uçakta füze savunma sistemi bulunmuyor. Neden bu uçakla uçuyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Trump, uçağın çok fazla donanımının olduğu yorumunda bulunarak, "Anladığım kadarıyla yaklaşık bir ay içinde onu en üst seviyeye çıkarmak için gönderecekler." ifadesini kullandı.

SÜREÇ BİR AY SÜRECEK

Trump, söz konusu sürecin yaklaşık bir ay süreceğini kaydederken, uçağa hangi özellikler ekleneceğine dair detay vermedi.

New York Times'ın ABD 'li yetkililere dayandırdığı haberinde, yeni başkanlık uçağının, füze savunma yetenekleri dahil önceki modelde bulunan savunma yeteneklerine sahip olmadığı iddia edilmişti.

FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump 'ın Türkiye ziyaretinde kullandığı yeni Air Force One , güvenlik tartışmalarının odağına yerleşmişti.

​​​​​​​Katar'ın ABD'ye hediye ettiği ve başkanlık uçağına dönüştürülen Boeing 747-8'in önceki Air Force One'da bulunan bazı gelişmiş savunma sistemlerinden yoksun olduğu ileri sürülmüştü.

Uzmanlar, söz konusu eksikliklerin özellikle yurtdışı görevlerinde güvenlik riski oluşturabileceğini belirtmişti.

TÜKİYE'DEN DÖNERKEN SON ANDA UÇAK DEĞİŞİKLİĞİ

Bu endişelerin en somut örneği ise Trump'ın Türkiye dönüşünde yaşandı. Habere göre Gizli Servis'in tavsiyesi üzerine Trump, Ankara'dan dönüş yolculuğunda yeni uçağı kullanmak yerine eski Air Force One'a geçti.

Türkiye'nin İran sınırına yakın olması ve ABD'nin bu hafta İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesi nedeniyle güvenlik riskinin arttığı değerlendirildi.