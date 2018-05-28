Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'ye acil tıbbi yardım çağrısına karşılık vererek, Türkiye'de başlatılan kampanya ile toplanan 1,2 milyon dolarlık hibeyi Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) teslim etti.



AFAD'ın 1,2 milyon dolarlık yardımı, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu ile DSÖ'nün Gazze Temsilciliği Müdürü Dr. Mahmud Dahir arasında, başkonsolosluk rezidansında imzalanan hibe anlaşmasının ardından Gazze'ye gönderildi.



Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Topçu, 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 13 binden fazla Filistinlinin yaralandığına dikkati çekerek, "Özellikle 14 Mayıs’ta meydana gelen vahim olaylarda en az 70 Filistinli hayatını kaybetti" dedi.



Gazze sınırında yaşanan olaylardan sonra BM'nin acil yardım çağrısında bulunduğuna vurgu yapan Topçu, "BM sahadaki durumun herhangi bir medeni ülkenin altından kalkamayacağı seviyede olduğuna işaretle uluslararası toplumun desteğini talep etti. Biz de bu çağrıya hemen yanıt vererek, AFAD yoluyla bu 1,2 milyon dolarlık çağrının tamamını karşılayacağımızı DSÖ'ye bildirmiştik." ifadelerini kullandı.



YÜZBİNLERCE İNSAN FAYDALANACAK



Topçu 1,2 milyon dolar değerindeki yardımın yapılan anlaşmayla DSÖ'ye teslim edildiğini belirterek, "Bu yardımımız kapsamında en az 165 bin Filistinli hasta ve yaralıya ihtiyaç duyulan tedavi sağlanacak. Dolaylı olarak da 350 binden fazla insan bundan faydalanabilecek. Dolayısıyla ülkemizin AFAD yoluyla yaptığı bu yardım, sahada bugün en çok ihtiyaç duyulan hususlardan bir tanesini karşılamış olacak." dedi.



BM ve Filistin başta olmak üzere tüm taraflardan büyük şükran mesajları aldıklarını söyleyen Topçu, şöyle devam etti:



"Tabii sadece yardımlarımız bununla sınırlı değil. Sahada yaşanan son olaylar üzerine bütün devlet kurumlarımız harekete geçmiş durumda. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Filistin Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ihtiyaç duyulan ilaç ve ekipmanı sağlamaya başladı, tedarik etmeye başladı. Bu süreç halen devam ediyor. Ayrıca TİKA, evlerinde tedavi görmek zorunda olanlara da ilaç ve ekipman tedarikinde bulundu. Hatta bu ekiplerin eğitilmesi hususunda da faaliyetler gösteriyor."



Topçu, Türk Kızılayı'nın da olayların hemen başlangıcında Filistin Kızılayı'na ilaç ekipman yardımında bulunduğunu hatırlatarak, "Gazze’deki bu insani kriz son olaylarla ortaya çıkmadı. Uzun zamandan beri devam eden, BM'nin verilerine göre 2020 yılında yaşanılacak bir yer olmaktan çıkacak olan bir bölgeden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin ramazan ayı dolayısıyla Filistin'deki insani yardım faaliyetlerine de değinen Topçu, "TİKA 30 bin aileye sıcak aş dağıtımı yapıyor. Aynı zamanda hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de gıda kolisi yardımı yaptı. Bu süreç devam ediyor. 20 binden fazla gıda kolisi dağıtılıyor." diye konuştu.



"FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Topçu, Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin sosyoekonomik yapısının güçlendirilmesinin önceliklerinden biri olduğunu belirterek, "TİKA aracılığıyla Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek sağlanması projesi başlatıldı. TİKA gayet şeffaf bir şekilde Kudüs Zekat Komitesi ile bunu gerçekleştiriyor." dedi.



Türkiye'nin sadece kurumlarla değil halkıyla da Filistin'de olduğuna dikkati çeken Topçu, "Kudüs’ü ziyaret eden, Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden vatandaşlarımız sadece bir tatil veya tur gerçekleştirmiş olmuyor. Aslında burada yaşayan insanlara da destek sağlamış oluyor." ifadelerini kullandı.



Topçu, Türkiye’nin insani yardımın yanı sıra siyasi yardım da sağladığına vurgu yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde 18 Mayıs'ta tertip edilen İİT'nin 7. Olağanüstü Zirvesi'nin nihai bildirgesinde son derece somut ve kapsamlı adımlar ortaya kondu. Bunların da biz her seferinde olduğu gibi takipçisi olacağız. Bundan sonraki süreçte de Filistin davasına desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



"TAM ZAMANINDA GELEN YARDIM"

DSÖ'nün Gazze Temsilciliği Müdürü Dahir de Türkiye'nin BM'nin acil yardım çağrısına hızla karşılık vermesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.



Dahir, "Gazze'deki insani kriz durumu ve bu çerçevede sağlık alanında yaşanan büyük zorlukların gölgesinde bu yardım ittifakını imzalamış bulunuyoruz. DSÖ 1,1 milyon dolarlık acil yardıma ihtiyaç olduğunu duyurmuştu. Türkiye bu çağrıya 1,2 milyon dolar değerindeki yardımla anında karşılık verdi. Bu destek tam zamanında gelen bir yardımdır." dedi.



Türkiye'nin yardımıyla acil ihtiyaçların karşılanacağını ve Filistin'in sağlık sahasındaki zorlukları önemli ölçüde rehabilite edeceğini vurgulayan Dahir, "Gazze’de yaşanan olaylarda çok sayıda insan yaralandı, büyük acılar yaşandı. Bu yardımın Gazze'de yaşanan acıları hafifletmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.



Dahir, Gazze'de sağlık alanında giderek artan ihtiyaçların tamamının karşılanması için yaklaşık 19 milyon dolara gereksinim olduğunu dile getirdi.



AFAD koordinasyonunda Filistin halkının sıkıntılarının hafifletilmesi için gerekli her türlü yardım ve desteğin sağlanması amacıyla 18 Mayıs’ta yardım kampanyası başlatılmıştı.



BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ



Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteciler ve çocukların da bulunduğu 110'dan fazla Filistinli, İsrail askerleri tarafından öldürüldü, binlerce Filistinli de yaralandı.

