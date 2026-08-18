Türkiye'den İsrail'e Ebu Zuhur tepkisi

İsrail ordusu Suriye 'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusundaki terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Hava Üssü'nü vurdu.

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının yerel saatle 03.00 sıralarında saldırdığını kaydetti. Suriyeli yetkililer üsse 8 saldırı düzenlendiğini açıkladı



Saldırıya Türkiye 'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı 'ının açıklamasında İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarının güçlü şekilde kınandığı belirtildi.



İsrail'in Suriye’nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmekte olduğu belirtilen açıklamada, “İsrail’in Suriye’ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz” denildi.