Türkiye'den İsrail'in Şam'a saldırılarına ilk tepki: Sabotaj girişimi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu kez Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği saldırıların, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimi olduğunu bildirdi.



Açıklamada, "Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunmaktadır" denildi.



Dışişleri, "Bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşlar, Suriye Yönetimi’nin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunmalıdır" diye ekledi.

KILIÇ: BÖLGESEL HUZUR İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıları kınadı.



Kılıç, şunları yazdı: "İsrail yönetimi tarafından Ortadoğu’da yaratılmaya çalışılan şavaş ve korku iklimi, her geçen gün daha da içinden çıkılmaz bir boyut kazanarak uluslararası hukuku hiçe saymaya devam etmektedir. Türkiye olarak her zaman bölgesel huzur ve istikrarın korunması için mücadelemize devam edeceğiz."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: SALDIRILAR HUZURU HEDEF ALIYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, da saldırıları kınadı ve "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sadece Suriye'nin istikrar ve güvenliğini değil bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır" dedi.