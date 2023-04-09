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Türkiye'den KKTC'nin açıklamasına destek

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "ABD'ye ait USS San Juan saldırı denizaltısını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi ve GKRY'nin silahlanma faaliyetleri" konusunda yaptığı açıklamayı desteklediklerini açıkladı.

Türkiye'den KKTC'nin açıklamasına destek
Güney Kıbrıs'ta Türk bayrağına saygısızlık

Güney Kıbrıs'ta Türk bayrağına saygısızlık

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ile de birçok kez vurgulandığı gibi, ABD'nin Kıbrıs Adası'ndaki dengeyi bozma pahasına attığı ve GKRY'yi silahlanmaya teşvik eden adımların, bölgenin istikrarına ve Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümüne hiçbir şekilde katkıda bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca KKTC'nin, "ABD'ye ait USS San Juan denizaltısını GKRY'nin limanlarından birine demirlemesi ve GKRY'nin silahlanma faaliyetleri" konusunda yaptığı açıklamanın desteklendiği vurgulanarak, "ABD'yi bir kez daha bu politikalarını gözden geçirmeye çağırıyor; ülkemizin her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini hatırlatmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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