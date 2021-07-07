Türkiye'den Malta'ya gidecek turistler için vize işlemleri yeniden başladı

23 Haziran itibariyle Malta İstanbul Başkonsolosluğu Türkiye genelindeki tüm illerden yapılan başvuruları kabul etmektedir. Vize almak isteyen kişiler eksiksiz doldurulmuş vize başvuru formu ile işlemlerini başlatabilir.



Avrupa Birliği'nde 16 yaşın üzerindeki bireyleri aşılamaya başlayan ilk ülke olan Malta’da, tahmin edilenden çok daha önce sürü bağışıklığına ulaşıldı. Başarılı aşılama sürecine 12-17 yaş grubu da dahil edildi. Fortune dergisi COVID-19 küresel aşı takip raporuna göre, Malta Adası, dünyanın en yüksek aşılama oranına sahip. Yarım milyon nüfusu olan ülkede halkın yüzde 80,9'u en az bir kez aşılanırken yetişkin nüfusun yüzde 70’i tamamen aşılandı. Malta, Ulusal Aşılama Programı ile yeni COVID-19'da ciddi bir düşüş sağladı. Ülkede günlük vaka sayısı ve günlük ölüm sayısı durma noktasına ulaştı.



Malta’da turist ağırlayan tüm işletmeler yeni sağlık ve güvenlik önlemlerini uygulamak için çeşitli yerel ve uluslararası paydaşlarla birlikte sıkı bir iş birliği içinde çalışmaktadır. Bu kapsamda işletmeler World Travel & Tourism Councill tarafından “Güvenli Seyahat” damgası ile ödüllendirilmiştir. Bu kapsamda Global Liman İşletmeleri Holding'in bir parçası olan Valletta Kruvaziyer Limanı da “Güvenli Seyahat” damgası ile ödüllendirilmiştir.



Malta’yı ziyaret edecek olan tüm yolcular için geçerli olan mevcut seyahat gereksinimleri:

Hava veya deniz yoluyla Malta'ya seyahat eden yolcuların, uçağa binmeden önce ve varışta, yolcu sağlık formu doldurmaları ve Malta’ya girişten en fazla 72 saat önce yapılmış ve (-) negatif sonucu olan (PCR) Covid-19 testi olması gereklidir. (5 yaş üstü yolcular) Malta’da 12+ yaş üzerinde herkes aşılandığı için 12-17 yaş grubundaki çocuklar için de girişte aşı sertifikası sunulması gerekiyor.



1 Haziran 2021'den itibaren, ülkeye girişte negatif PCR sonucu yerine QR kodu açıkça görülebilen, Malta Halk Sağlığı Müfettişi tarafından tanınan ve onaylanan ve son doz aşılama üzerinden 14 gün geçmiş olan bir aşı sertifikası da sunulabilir. (iki doz aşılama tamamlanmış ve son doz üzerinden 14 gün geçmiş olan AB Dijital Sertifikası veya Birleşik Krallık NHS sertifikası da geçerlidir) Amber listede yer alan ve bu sertifikalardan birine sahip olan ülkelerden gelen ziyaretçiler (Türkiye Amber listede bulunuyor) PCR testine ihtiyaç duymadan seyahat etmesine izin verilir.

Sağlık formuyla birlikte test sonucu veya aşı sertifikasından birinin sunulmaması halinde yolcunun uçağa girişine izin verilmeyebilir. Bu gereklilikleri yerine getirmeyen 5 yaş üstü tüm yolcuların 2021 tarihli LN229 numaralı yasaya göre, Malta’ya varışta ücret karşılığında PCR testi yaptırması ve 14 günlük karantinaya girmesi zorunludur. Testin maliyeti 120 €, zorunlu karantina ile ilgili konaklama ücreti ise gecelik 100 € 'dur. Amber listedeki ülkelerden gelen tüm yolcular için gerekli olan Yolcu Sağlık Formu bu linkten temin edilebilir

https://www.maltairport.com/declarationforms/

