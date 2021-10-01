Türkiye'den Romanya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, bugün Romanya’da meydana gelen hastane yangını ile ilgili açıklama yaptı.



Bakanlık, hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.



Açıklamada, "Talihsiz olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Rumen halkına ve Romanya hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.



Romanya Acil Durum Müfettişliğinden yapılan açıklamada, Köstence Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesinde çıkan yangında 9 kişinin öldüğü bildirilmişti.