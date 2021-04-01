Türkiye'den Rusya'ya 'corona aşısı' turu

Dünya, corona virüsten kurtulmak için canla başla mücadele ediyor. Henüz salgın kontrol altına alınabilmiş değil. Salgınla mücadelede başarı yakalanabilmesi için en önemli silahın ise aşı olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda piyasaya sürülen aşılar arasında Sinovac, Pfizer-Biontech, Sputnik V ve AstraZeneca aşıları ön plana çıkmış durumda. Aşı sayısının yetersiz olması nedeniyle de dünyada 100’e yakın ülke henüz aşıya ulaşabilmiş değil. Salgının boyutu büyük ve aşıya ulaşım da zor olunca, aşı sırasını beklemek istemeyenler için 'aşı turizmi' başlatıldı. Türkiye’den de bazı tur operatörleri 'aşı turizmi' yapmaya başladığını duyurdu.



"KLİNİKLE ANLAŞTIK"



Hürriyet gazetesinden Burak Coşan ‘aşı turizmi’ yaptığını iddia eden bir tur operatörü ile müşteri olarak temasa geçti ve İstanbul’daki ofislerine giderek bilgi aldı.



Tur operatörünün yetkilisine, turun şartlarını sorulduğunda, salgın öncesinden de Rusya ile çalışan bir tur operatörü olduklarını, tur düzenleyen diğer seyahat acentelerine de turların satışını yaptıklarını söyledi. Rusya’ya düzenlen ‘aşı turizmi’ hakkında da şu bilgileri verdi: “Turu satın almanız halinde size iki uçak bileti kesiyoruz. Örneğin ilk uçuşunuz 15 Nisan’da olacaksa ikinci uçak biletiniz 6 Mayıs’a ayarlanıyor. Her iki gidişte de Moskova’da 2 gece konaklama yapılıyor. Aşılar Moskova’ya gider gitmez yapılıyor. Aşılar orada anlaştığımız klinikte yapılıyor. Gider gitmez aşı yapmamızın sebebi ise orada en azından 24 saat geçirmenizi sağlamak... Böylece bir yan etki oluşması durumunda müdahale edilebilmesini sağlıyoruz. Yanınızda da Rusça bilen bir asistan oluyor. Sonrasında da bir Moskova seyahati yapılıyor. Kremline gidiliyor, metro turu yapılıyor, Nazım Hikmet’in mezar yeri ziyaret ediliyor.”



SÜREÇ YASAL MI?



Yasal bir durum olduğunu, herhangi bir yasa dışı işlemin söz konusu olmadığını söyleyen yetkili, “Aşı pasaportu verilmiyor ancak uluslararası geçerliliği olan aşı karnesi veriyorlar. Yapılan aşı ise Rus Sputnik V” dedi.



TUR FİYATI 1.099 EURO



Bu işlemlerin fiyatıyla ilgili de konuşan yetkili kişi, "Yeşil pasaportunuz varsa vize almanız gerekmiyor. Eğer vize alınacaksa Rusya’ya iki kez gidileceği için çift girişli vize alınıyor. Bunun ücreti 220 dolar. İki turda da 4 yıldızlı otel konaklaması yaptırıyoruz. Uçak biletleri ve iki doz Sputnik V aşısı için 1.099 euro talep ediyoruz. Bu da Yaklaşık 10 bin TL’ye geliyor. Vize de eklenince toplam ödemeniz gereken ücret 12 bin TL’ye yaklaşıyor. Aslında bu makul bir rakam. İki doz aşı için kliniğe 130 euro ödeme yaptıklarını kaydeden tur şirketi yetkilisi, “Rusya’ya her giden aşı olamıyor. Biz orada bir klinikle anlaştığımız için aşı yaptırabiliyoruz.”



TALEP ARTTI



Dünyada aşı olamayan milyonlarca kişi varken, Rusya’da da henüz herkes aşıya ulaşamamışken, yurtdışına gelenler için nasıl böyle bir uygulama yapıldığı sorulduğunda, "Rusya’da AVM’lerde bile aşı merkezleri var. Oralarda Sputnik V dışındaki aşılar yapılıyor. Anlaştığımız klinik de aslında aşı satışı yapamıyor. Ancak yabancı yolcu olduğu için aşıyı ücretli olarak sunuyor. ‘Ellerindeki aşı yetmiyor’ durumu yok yani. Her şeyi resmi kayıtlı yapıyoruz. Rusya’ya gitmeden önce anlaştığımız kliniğe pasaport bilgilerinizi iletiyoruz. Hangi seri numaralı aşı kime yapıldıysa orada kayıt altına alınıyor. Bundan önce bir İtalyan ve bir Ürdünlü gönderdik. Onlarla da bir sorun yaşamadık. Türkiye’den bu zamana kadar da 4 kişi aşı olmak için gitti. Ancak talepler artmaya başladı. Daha çok yaşı büyük olan şirket yöneticilerini aşı yaptırmak isteyen firmalar bize başvuruyor. Henüz aşı sırası gelmeyen yöneticileri için bu yöntemi izlemek istiyorlar" ifdalerini kullandı.



"SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRIYORUZ"



Aşı olduktan sonra sağlık problemiyle karşılaşılması halinde yolcu için sigorta yaptırdıklarını söyleyen tur şirketinin yöneticisi, “Oraya gitmeden önce sigorta yaptırıyoruz. Herhangi bir durum oluşursa bu sigorta ile orada tedavi görebiliyorsunuz. Eğer hastaneye yatma durumunuz olursa yaptırdığımız sigorta sayesinde hastaneye para ödemesi yapamamış oluyorsunuz” diyor.

Dubai için de benzer turların düzenlendiğini kaydeden yönetici, “Biz tur düzenlemiyoruz ama yapan firmalar var. Ancak orası tek erkeğe vize vermiyor. Eşiyle birlikte gidilmesi isteniyor. Orada hangi aşı yapıldığını konusunda ise bir bilgimiz yok” ifadelerini kullanıyor.