Türkiye'den Tahran'a tepki: İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli’nin bildirdiğine göre İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Görüşmede ikili konular ele alındı.



Keçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İranlı yetkililerle düzenli olarak biraraya gelip görüş alışverişinde bulunuyoruz.

Bugün de İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Bakanlığımıza davet ettik.



Görüşmede ikili konular ele alındı.



Bazı İranlı yetkililerin Türkiye’ye yönelik iddialarını da gündeme getirdik.



Son dönemde İranlı yetkililerin Türkiye’ye dönük eleştirilerini daha ziyade kamuoyu önünde dile getirdiklerini görüyoruz. Bu konuda hazırladığımız bir dosyayı daha önce İran tarafına iletmiştik esasen.



Biz herhalukarda dış politikayla ilgili konuların iç siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu çerçevede, diğer bir ülkeye verilmesi gereken kritik mesajları doğrudan muhataplarına iletmeyi tercih ediyoruz. Bugün de bu yolu izledik.



İran’la ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek bizim için önem arzediyor."