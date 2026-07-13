Türkiye'den Venezuela'ya 30 tonluk insani yardım

Türkiye , 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin meydana geldiği Venezuela 'ya insani yardım malzemesi gönderdi.

Simon Bolivar Havalimanı'na inen uçaklarla taşınan insani yardımları Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil karşıladı.

Büyükelçi Karamanoğlu, Türk arama kurtarma ekiplerinin iki hafta boyunca büyük bir özveri gösterdiğini dile getirdi. Türkiye'den gönderilen insani yardımlara değinen Karamanoğlu, şunları söyledi: "AFAD tarafından gönderilen 275 büyük çadırın yanı sıra çadır kentlerin kurulması için gerekli ekipmanlar ile 7 tona yakın tıbbi malzeme ve ilaç Venezuela'ya ulaştırıldı. Daha önce de AFAD, TİKA ve Türk Kızılayı aracılığıyla insani yardım desteğinde bulunmuştuk. Bu sevkiyatla birlikte yardımlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bundan sonra da desteklerimiz sürecek ve Türkiye, dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecek."

Venezuelalı Bakan Gil de Türkiye'nin dayanışmasının önemine işaret ederek, şunları söyledi: "Bu karşılama ve her şeyden önce Türkiye halkının Venezuela ile gösterdiği dayanışma bizim için büyük anlam taşıyor. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez adına, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk hükümetine, Türk halkına, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu'na ve depremin ilk saatlerinden itibaren sürekli iletişim halinde olduğum Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz.