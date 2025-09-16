Türkiye'den İsrail'in kara harekatına tepki: Soykırımın yeni aşaması

İsrail’in, Gazze Şehri'ne kara harekatı başlatması üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık saldırıların, "Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşaması" olduğunu belirtti.

Açıklamada, "İsrail’in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatı, devam eden katliamları daha da artıracak, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacak ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştirecektir" denildi.



Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatının İsrail’in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koyduğu ifade edildi.



Dışişleri Bakanlığı, şunları ekledi: "Gazze’de ateşkesin sağlanması için başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir. Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz."

İŞGALDE SON DURUM

İsrail ordusu, Gazze kent merkezine yeni bir kara harekatı başlattı.



Filistin ve ABD basının aktardığına göre İsrail tankları Gazze kentinde konuşlandırıldı. Ayrıca İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun hava saldırıları da düzenlendi.



İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Gazze Şehri'ne kara operasyonunun ana safhasını başlattık" dedi.



İsrailli bir askeri yetkili de Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırılar sırasında Gazze kentinde yaklaşık 3 bin Hamas üyesi görmesi beklediklerini söyledi. Birliklerin kademeli hareket edeceğini söyleyen yetkili, "İsrail ordusunun kara harekatı ilk aşamalarında" diye belirtti ve günler geçtikçe kente gönderilen asker sayısının artırılacağını söyledi.



Hamas'ı yenmek için "ne kadar gerekirse" Gazze'de operasyon yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybederken, Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler'den İsrail'e sert tepkiler geldi.