"Türkiye'nin AB dışında tutulması kara bir leke"

Brüksel merkezli kıdemli gazeteci Shada İslam, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) dışında tutulmasını, Birliğin vizyonunda bir "kara leke" olarak tanımladı.



AB'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında sessiz kalınmasına da yol açan bir "felç" geçirdiğini söyleyen İslam, AB'nin İsrail'e yönelik politikasındaki çifte standartlara ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı değerlendirdi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın selefi Joseph Borrell döneminde de bu tür bir incelemenin yapıldığını ve oldukça kapsamlı şekilde soykırım ve savaş suçlarının araştırıldığını anımsatan İslam, "AB'nin bu insanlığa karşı suçlara nasıl yanıt verebileceği incelendi ama rafa kaldırıldı çünkü fikir birliği yoktu" dedi.



İslam, AB genelinde protestolar, açlık grevleri gibi eylemlerle hükümetler üzerinde kamuoyu baskısı ve liderlerin görüşlerine karşı çıkan, ses yükselten siyasetçilerin sayısı arttığı için yeni bir inceleme daha yapıldığını söyledi.



Deneyimli gazeteci, "Açıkçası, başka bir incelemeye gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü çok kapsamlı bir inceleme daha önce yapılmıştı ama zaman kazanmak için başka bir inceleme daha yapıldı" ifadelerini kullandı.



İncelemenin sonuçlarının 23 Haziran'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Kallas tarafından açıklandığını, İsrail'in insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğinin ortaya koyulduğunu anımsatan İslam, Kallas'ın liderliğindeki Dış İlişkiler Servisinin "korkakça davranarak" inceleme sonucunda üye ülkelere eyleme geçmesi çağrısı yapmaktan geri durduğunu vurguladı.

