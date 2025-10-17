Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17. İyilik Gemisi yolda

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanan yaklaşık 900 tonluk gıda malzemesiyle Mersin'den yola çıkan "Akdeniz" adlı gemide prosedürler tamamlandı.



Geminin, öğle saatlerinde El-Ariş Limanı'na demir atması ve AFAD yetkilileri tarafından karşılanması bekleniyor.

