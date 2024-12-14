Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği bugün açılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili NTV canlı yayınına konuştu.



Türkiye'nin Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nun Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildiğini hatırlatan Fidan, Köroğlu ve ekibinin Şam'a gittiğini, büyükelçiliğin faaliyete geçeceğini aktardı.



Dışişleri Bakanı Fidan, heyetin dün yola çıktığını belirterek, "Yarın faaliyete geçer. Bütün ekip hepsi beraber, Büyükelçimiz de dahil. Büyükelçiler Konferansı vardı biliyorsunuz Ankara’da. Burhan bey de bizim Moritanya Büyükelçimiz. Konferansa geldi Moritanya’dan, Moritanya Büyükelçimiz olarak, Konferansın bittiği gün Şam’a gönderdik" dedi.



MART 2012'DE KAPATILMIŞTI



Suriye'nin Şam kentinde bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.



Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.