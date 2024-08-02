Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde Haniye için bayrak yarıya indirildi

Türkiye'nin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması üzerine ilan ettiği milli yas nedeniyle Tel Aviv Büyükelçiliği ve Filistin nezdindeki Kudüs'teki Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.

Haniye'nin suikasta uğraması üzerine Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilirken Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde de ulusal yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.



Bu kapsamda Türkiye'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği ve Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki Başkonsolosluğunda da bayraklar yarıya indirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı İsreal Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsrail Büyükelçi Yardımcısının olayla ilgili olarak "sert bir şekilde kınanması" için çağrılması talimatını verdiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, Katz'a tepki gösterdi ve "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" açıklamasını yaptı.



HAMAS LİDERİNE SUİKAST

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.



İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.



İran ve Hamas, suikastten İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.



Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

