    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’a devlet nişanı

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’a Papalık tarafından devlet nişanı verildi. Vatikan Devlet Nişanı, Papalık Sarayı’nda düzenlenen bir tören eşliğinde verildi.

Haberler - ntv.com.tr 25.03.2022 - 15:48 | Son Güncelleme : 25.03.2022 - 15:51

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’a devlet nişanı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ı Vatikan Devlet Nişanı ile onurlandırdı.

Büyükelçi Göktaş’ın nişan ve beratı, Vatikan’ın Başbakan Vekili Edgar Pena Parra tarafından verildi.

Papa 9. Pius’un fermanıyla 1847’de ortaya çıkan bu nişan, üst düzey yabancı devlet ve hükümet yetkilileri ile Vatikan nezdinde görev yapan Büyükelçiler arasından belirlenen isimlere veriliyor.


Büyükelçi Göktaş’a, 2018 yılında İtalya tarafından da devlet nişanı verilmişti.

LÜTFULLAH GÖKTAŞ KİMDİR?

90’lı yıllarda Vatikan Gregorius Üniversitesi’nde dinler tarihi alanında uzmanlaşan Lütfullah Göktaş, uzun süre NTV’nin İtalya temsilciliğini yapmıştı.

Sekiz yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Basın Başdanışmanlığını yürüten Göktaş, üç yıldır Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...