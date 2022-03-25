Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’a devlet nişanı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ı Vatikan Devlet Nişanı ile onurlandırdı.



Büyükelçi Göktaş’ın nişan ve beratı, Vatikan’ın Başbakan Vekili Edgar Pena Parra tarafından verildi.



Papa 9. Pius’un fermanıyla 1847’de ortaya çıkan bu nişan, üst düzey yabancı devlet ve hükümet yetkilileri ile Vatikan nezdinde görev yapan Büyükelçiler arasından belirlenen isimlere veriliyor.





Büyükelçi Göktaş’a, 2018 yılında İtalya tarafından da devlet nişanı verilmişti.



LÜTFULLAH GÖKTAŞ KİMDİR?



90’lı yıllarda Vatikan Gregorius Üniversitesi’nde dinler tarihi alanında uzmanlaşan Lütfullah Göktaş, uzun süre NTV’nin İtalya temsilciliğini yapmıştı.



Sekiz yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Basın Başdanışmanlığını yürüten Göktaş, üç yıldır Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapıyor.