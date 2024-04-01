Türkiye'nin yerel seçimleri dünya basınında

İngiltere'den The Guardian gazetesi, CHP'nin muhafazakar bölgelerdeki oy oranını haberde yansıtırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası konuşmasındaki, "Milletimizin başkasını seçtiği yerlerde güveni yeniden inşa edeceğiz" sözlerini vurguladı.



Almanya merkezli DW, Anadolu Ajansı'nın verilerini aktararak, İstanbul'da Murat Kurum'un oy oranının yüzde 40 civarında olduğunu belirtti. DW, "TRT tarafından bildirilen ilk sonuçlara göre CHP, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de de öndeydi ve ülkenin 81 ilinin 36'sında önde görünüyordu" diye yazdı.



İngiltere merkezli BBC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Bu bizim için bir son değil, daha ziyade bir dönüm noktası" dediği konuşmasına haberinde yer verdi. BBC, Erdoğan'ın, destekçilerine, seçmenlere saygı duyacağını söylediği açıklamasını aktardı.



Yunanistan gazetesi Naftemporiki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim kampanyasının yükünü bizzat üstlendiğini kaydetti ve seçim mitinglerine dikkat çekti.



ABD merkezli gazete Wall Street Journal, CHP'nin 1970'lerden bu yana ilk kez ülke çapında toplam oyların en büyük payını aldığını belirtti. Gazete, Murat Kurum'un seçim kampanyasının, şehirdeki ulaşımın genişletilmesi ve depreme hazırlık için kentsel dönüşümün elden geçirilmesi sözünü verdiğini, İmamoğlu'nun da aynı sözü verdiğini hatırlattı.