Türkiye'ye 50 milyar dolar katkı sağlayacak. "En az 4 bin kişi çalışacak"

Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, santral yatırımlarının Türkiye 'nin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) üzerinde iki katlık bir etki yarattığını ve bu katkının 50 milyar ABD dolarını aşmasının beklendiğini açıkladı.

Dedusenko, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31 ) kapsamında Rosatom tarafından düzenlenen Nükleer Enerji Günleri programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nükleer enerjinin COP31'de öne çıkan başlıklar arasında yer aldığını belirten Dedusenko, konferansın Antalya'da yapılmasının tesadüf olmadığını söyledi.

Dedusenko, konferans alanına yaklaşık 300 kilometre mesafede ileri teknolojiye sahip Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa ettiklerini vurguladı.

Zirveye katılan heyetlerin Akkuyu sahasını da ziyaret ettiğine işaret eden Dedusenko, "COP'a katılan delegasyonlar aynı zamanda bizim sahamızı da ziyaret ediyor. Dolayısıyla burada tam bir sinerji söz konusu. COP28'de 20 ülke, 2050 yılına kadar kendi ülkelerindeki nükleer enerji kapasitesini üç katına çıkarma kararı almıştı" dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasının altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla bölgede köklü değişiklikler yarattığını anlatan Dedusenko, projenin Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendirdi.

Dedusenko, projeyi "Akkuyu NGS Türkiye tarihindeki en büyük doğrudan yabancı yatırımlardan biri olarak değerlendirilebilir. Bu yalnızca enerji sektörünü değil, Türkiye ekonomisinin tamamını etkiliyor. Akkuyu'ya yapılan yatırımların ülkenin GSYH'si üzerinde iki katlık bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Yani bu etkinin 50 milyar ABD dolarını aşması bekleniyor" sözleriyle anlattı.

Santralin oluşturacağı istihdama da değinen Dedusenko, güç üniteleri işletmeye alındığında tesiste en az 4 bin kişinin çalışacağını kaydetti.