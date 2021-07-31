Türkiye'ye dayanışma mesajları

Azerbaycan’dan yangınla mücadele eden Türkiye’ye destek geldi.



Azerbaycan hükümeti, bir yangın söndürme uçağı ile tam teçhizatlı 500 kişilik yangın söndürme personelinin Türkiye’ye gönderileceğini açıkladı.



Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev, helikopterlerin ve yangın söndürme araçlarının gönderilmek üzere hazır beklediğini bildirdi.



Bosna Hersek de orman yangınlarının kontrol altına alınmasına destek olmak amacıyla Türkiye'ye yardım göndereceğini duyurdu.



açıklamada, 100 özel birlik mensubunun da yangından etkilenen bölgelere yardım için teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.



Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin yardıma hazır olduğunu bildirdi.



Han, bu zor zamanda Türkiye'nin ihtiyaç duyabileceği her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian(jan yiv lö drian), yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.



Le Drian, Fransa'nın Türk makamlarına gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yayımladığı dayanışma mesajında "Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

