Türkiye'ye F-16 satışı: ABD Büyükelçisi'nden İsveç vurgusu

BIDEN'DAN KONGRE'YE MEKTUP



Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışı için Kongre'ye mektup gönderdi.



Amerikalı bir yetkiliye göre, Başkan Joe Biden mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına işaret etti.



Biden resmi satış mektubunun ise İsveç'in NATO'ya üyelik süreci Ankara tarafından tamamlanır tamamlanmaz Kongre üyelerine gönderileceğini iletti.



Bu adım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasının ardından geldi.



Dışişleri Sözcüsü Vedant Patel de Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına olan desteğini yineledi. Ancak satış onayını Kongre'nin vereceğine dikkat çekti.



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?



F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitinin Türkiye'ye satışı için Amerikan Dışişlerinin Kongre'ye resmi satış mektubu göndermesi gerekiyor.



Ardından Kongre'nin 15 günlük itiraz süreci başlıyor. Bir itiraz gelmediği takdirde satış gerçekleşiyor.



Hüseyin Günay Ses: ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı çok yüksek. Kongre, Türkiye Hamas arasındaki siyasi ilişkileri Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkileri veya Türkiye'nin Suriye'dek operasyonlarını gerekçe göstererek F-16 satışını engelleyebilir.



Biden yönetiminin elinde satış için elinde bir koz daha var.



Satışın acil olduğu belirtilerek Kongre bypass edilebilir.

Ancak Amerikan yönetimi son dönemde bu yetkisini yalnızca İsrail için iki kez kullandı.

