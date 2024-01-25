Türkiye'ye F-16 satışı: ABD Büyükelçisi'nden İsveç vurgusu

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden yönetimi Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışı için Kongre'ye mektup gönderdi. ABD'nin Türkiye Büyükelçis Jeff Flake de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ SONRASI KONRE'YE İLETİLECEK"
Ankara'da Reuters'a konuşan Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine son imzayı birkaç gün içinde atmasını beklediğini belirtti.
Flake, "İsveç'in NATO üyeliğini onayan belge Washington'a ulaştığında ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışı için resmi bildirimi 'derhal' Kongre'ye gönderecek" dedi.
İsveç'in NATO'ya üyelik protokolü Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Cumhurbaşkanı'nın imzasını bekliyor.
Eski bir Senatör olan Jeff Flake'in sözlerinden, Amerikan yönetiminin resmi olarak harekete geçmek için Erdoğan'ın imzasını beklediğini anlaşılıyor.
BIDEN'DAN KONGRE'YE MEKTUP
Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışı için Kongre'ye mektup gönderdi.
Amerikalı bir yetkiliye göre, Başkan Joe Biden mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına işaret etti.
Biden resmi satış mektubunun ise İsveç'in NATO'ya üyelik süreci Ankara tarafından tamamlanır tamamlanmaz Kongre üyelerine gönderileceğini iletti.
Bu adım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasının ardından geldi.
Dışişleri Sözcüsü Vedant Patel de Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına olan desteğini yineledi. Ancak satış onayını Kongre'nin vereceğine dikkat çekti.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitinin Türkiye'ye satışı için Amerikan Dışişlerinin Kongre'ye resmi satış mektubu göndermesi gerekiyor.
Ardından Kongre'nin 15 günlük itiraz süreci başlıyor. Bir itiraz gelmediği takdirde satış gerçekleşiyor.
Hüseyin Günay Ses: ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı çok yüksek. Kongre, Türkiye Hamas arasındaki siyasi ilişkileri Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkileri veya Türkiye'nin Suriye'dek operasyonlarını gerekçe göstererek F-16 satışını engelleyebilir.
Biden yönetiminin elinde satış için elinde bir koz daha var.
Satışın acil olduğu belirtilerek Kongre bypass edilebilir.
Ancak Amerikan yönetimi son dönemde bu yetkisini yalnızca İsrail için iki kez kullandı.
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