Türkiye'ye F-16 satışı - ABD Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin ulusal çıkarıyla uyumlu

Son dakika haberi! ABD'de 'Biden Hükümeti, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongre'nin nabzını öğrenmek için mektup gönderdi.

Mektupta, F-16 satışının ABD çıkarlarıyla uyumlu olacağı ve NATO’nun uzun vadeli planlarına hizmet edeceği yazıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

ABD'nin yabancı bir ülkeye uçak veya silah satışını yapabilmesi için Kongre'nin onay vermesi gerekiyor.

Biden yönetimi, mektubu önceden göndererek Kongre'nin fikrini öğrenmeye çalışacak. Eğer Kongre üyelerini ikna edebileceğini düşünürse nihai satış onayını Kongre'ye gönderecek.

Nihai satış onayının sunulmasıyla Kongre'nin elinde iki seçenek olacak. Oylama yaparak satışı onaylayıp-onaylamama kararı verecek.

TÜRKİYE'DEN 40 F-16 UÇAĞI SATIN ALMA TALEBİ

Türkiye, Ekim ayında ABD'den mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti ve 40 F-16 uçağı satın alma talebinde bulunmuştu.

Washington, şu ana kadar standart silah satış sürecinden geçmesi gerektiğini söyleyerek satışla ilgili herhangi bir görüş belirtmekten kaçınmıştı.