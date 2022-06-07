Türkiye'ye gelecekti: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Covid-19 testi pozitif çıktı

Resmi ziyaret için Pakistan'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a uygulanan Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Alman bakan, 10 Haziran'a kadar yapacağı ziyaretler kapsamında Pakistan'ın ardından Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret edecekti.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.06.2022 - 15:04

Türkiye'ye gelecekti: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Covid-19 testi pozitif çıktı

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Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, İslamabad'da yaptığı açıklamada, Baerbock'a Pakistan ziyaretinde uygulanan hızlı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve bakanın tüm diğer randevularının iptal edildiğini açıkladı.

Burger, Baerbock'un öğle yemeği sırasında tat alamadığını fark ettiğini, ardından uygulanan hızlı Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını aktardı.

Baerbock'un ailesinden bir kişide cumartesi günü Covid-19 tespit edildiği bilgisini paylaşan Burger, ancak Baerbock'un bu kişiyle çok az temas ettiği ve düzenli aralıklarla test yaptırdığını belirtti.

Burger, Baerbock'un bu sabah yaptırdığı diğer bir testin de negatif çıktığını kaydetti.

Baerbock, 10 Haziran'a kadar yapacağı ziyaretler kapsamında Pakistan'ın ardından Yunanistan ve Türkiye'ye geçecekti.

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