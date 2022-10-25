Türkiye'ye gelen Finlandiya heyetiyle görüşmeler başladı

İlişkili Haberler İsveç ve Finlandiya'dan 'Üçlü mutabakata bağlıyız' mesajı

İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Ankara'ya heyet gönderdi.



Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan mutabakat çerçevesinde ilk toplantı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılmıştı.

TÜRKİYE HEYETİNE KASIM ÇİÇEK BAŞKANLIK EDİYOR

Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşme saat 10.00'da başladı.



Görüşmede, Türkiye Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık ediyor.