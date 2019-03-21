ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye teslim edilecek iki F-35 uçağının, Teksas'taki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne eğitim için gönderilmek üzere son hazırlıklarının yapıldığını açıkladı.
Açıklamayı Abd Savunma Bakanlığına bağlı müşterek taarruz uçağı program ofisi sözcüsü Joe Dellavedova yaptı.
Sözcü, "Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Türk F-35 personelinin devam eden eğitimleri dahil Türkiye'nin F-35 programının ilerleyişi aksi söylenmedikçe aynen devam edecek" ifadesini kullandı.
Teslim edilen F-35 uçakları eğitim için Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Türk Hava Kuvvetleri personelinin kontrolüne verilecek.
Türkiye, Türk pilotlarının uçurduğu iki F-35 uçağını geçen yıl haziran ayında teslim almıştı.