Türkiye'ye "Meteor" engeli peşinde: Macron'dan Miçotakis'e ret!

Yunanistan'da yayımlanan EFSYN gazetesinin "Fransız Meteoriti" başlıklı haberine göre, Miçotakis'in Türkiye'ye Meteor füzesi satılmaması talebine karşılık Macron'dan aldığı yanıt, Meteorların satışının engellenmesi olasılığının olmadığı yönünde oldu.



Fransa tarafı, Meteor'un altı ülkenin katılımından oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilmesi nedeniyle bunun mümkün olmadığını Miçotakis'e bildirdi.

YUNANİSTAN ÇABALARINA DEVAM EDECEK



Haberde isimsiz kaynaklara dayandırılarak Yunanistan'ın, füzelerin Ankara'ya olası satışını önlemek üzere konsorsiyumda yer alan diğer ülkelerin hükümetlerine de başvurmayı hedeflediği belirtildi.



Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak'ta Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Yunanistan'ın Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duyduğu rahatsızlığı iletmişti.



Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli MBDA tarafından üretiliyor. Konsorsiyumda Fransa'ya ilaveten İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç bulunuyor.

METEOR FÜZESİ NEDİR?



Meteor füzesi, öncelikle MBDA tarafından İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ile işbirliği içinde geliştirilen son teknoloji ürünü bir Görsel Menzil Ötesi Havadan Havaya Füze.



Füze, uçuşu boyunca sürekli itiş gücü sağlayan benzersiz bir katı yakıtlı ramjet motoruna sahip.



Bu tasarım, Mach 4'ten daha yüksek hıza ve hedeflerin kaçmasını zorlaştıran geniş bir Kaçışsız Bölge'ye (No Escape Zone) katkıda bulunuyor.



Meteor füzesi 100 kilometreyi aşan bir operasyonel menzile sahip ancak maksimum menzil ayrıntıları kamuya açıklanmıyor.