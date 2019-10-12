Fransa Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının ortak açıklamasında Türkiye'ye tüm silah ihracatının durdurulduğu bilgisine yer verildi. Suriye harekatına son verilmesi çağrısı yapıldı.
Almanya'nın açıklaması ise Dışişleri Bakanı Heiko Maas'dan geldi. Alman Bild dergisine konuşan Mass, Suriye'de kullanabileceği gerekçesiyle federal hükümetin Türkiye'ye herhangi bir askeri teçhizat ihracatına izin vermeyeceğini açıkladı.
Alman bakan, bu kararın Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon nedeniyle alındığını belirtti. Habere göre Almanya, Türkiye'ye 2018 yılında 243 milyon euro değerinde silah ihracı gerçekleştirdi.
Türkiye'ye silah ambargosu tehdidi
NTV HaberDünya
Fransa ve Almanya suriye'de kullanabileceği gerekçesiyle Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı.
Fransa Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının ortak açıklamasında Türkiye'ye tüm silah ihracatının durdurulduğu bilgisine yer verildi. Suriye harekatına son verilmesi çağrısı yapıldı.