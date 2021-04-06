Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları yarın yürürlüğe giriyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine Rusya ile kurulan ilişkiler nedeniyle uygulanacak yaptırımların yarın yürürlüğe gireceği belirtildi.

Yaptırım listesindeki yetkililer arasında Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz de yer alıyor.

Yaptırımlar kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak.

Amerikan finansal kuruluşları Savunma Sanayi Başkanlığı'na insani yardım faaliyetleri için sağlanan fonlar dışında bir yıllık süre içerisinde 10 milyon dolardan fazla kredi veremeyecek.

Kişilerin varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve vize kısıtlamaları getirilecek.

Açıklamada bildirimin resmi olarak yarın yayınlanacağı bilgisine verildi.

ABD, Aralık ayında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle CAATSA kapsamında uygulanacak yaptırımları açıklamıştı.

