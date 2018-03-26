Türkmen televizyonu Sincar'da PKK eğitim kamplarını görüntüledi

2014'de DAEŞ tarafından ele geçirildiğinde Sincar'ın nüfusu 90 bine yaklaşıyordu. DAEŞ tehdidinden kaçanlar arasında en kalabalık grup Ezidilerdi. Yerleşim bir yıl sonra PKK ile işbirliği yapan örgütler tarafından ele geçirildi. Bunlar PKK'nın öncülüğünde birleşip "YBŞ -Şengal Direniş Birlikleri" adını aldı.



Türkmeneli televizyonu, PKK'dan ayrı bir varlık gibi gösterilmeye çalışılan bu grubun Sincar dağı eteklerindeki eğitim kamplarına girdi. Orada görünen manzara, anlatılanlardan çok farklıydı.



Kendisini kampın "eğitim müşaviri" olarak tanıtan kişi, buradaki görevine Kandil'den atandığını, çoğunluğu Ezidi olan gençlere silah eğitimi verdiklerini anlatıyor.



Türkmeneli televizyonunun bu yayını Irak'ta ses getirmişe benziyor. Televizyonun yayın yönetmeni Yalman Haceroğlu, Irak kamuoyunun Sincar'daki durumun farkında olmadığını belirtiyor. Haceroğlu ülkedeki bölücü terörün artış kaydettiğini, Sincar'ın da PKK için artık önemli bir üs haline geldiğini anlatıyor.



Türkmeneli TV'deki aktüel belgeselde, Kandil’den Sincar’a geçen teröristlerin yerel halktan zorla askere alım yaptığı, komutan olarak da üst düzey PKK’lıların kullanıldığı vurgulanıyor. Belgeselde, Sincar'daki silahlı yapının dünyaya “DAEŞ’e karşı savaşan Ezidiler” olarak sunulduğu anlatılıyor.

