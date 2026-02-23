Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Türkmen vekilin evine silahlı saldırı

23.02.2026 03:47

Son Güncelleme: 23.02.2026 07:09

Türkmen vekilin evine silahlı saldırı
Anadolu Ajansı

Polis evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

AA

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Gülsel Muhammed'in evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan gözaltına alındı.

Irak'ın Kerkük kentinde ITC Milletvekili Gülsel Muhammed'in evi kurşunlandı. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.

 

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, saldırıyı sert şekilde kınadı. "Bu saldırı, Kerkük vilayetinde güvenlik ve istikrarı sarsmaya yönelik tehlikeli bir girişim ve açık bir hukuk ihlalidir." diyen Ağa, Kerkük'teki ilgili güvenlik makamlarını konuyla ilgili acil ve şeffaf bir soruşturma başlatmaya, failleri ortaya çıkarmaya ve adalete teslim etmeye çağırdı.

 

SALDIRGAN YAKALANDI

 

Kerkük Polis Müdürlüğü, gece saatlerinde saldırının failinin yakalandığını açıkladı. Olaydan hemen sonra bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından saldırıyı gerçekleştiren kişinin adresine ulaşıldığı ve gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada 20 yaşındaki saldırganın mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Sosyal Medya

ITC Milletvekili Gülsel Muhammed.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram