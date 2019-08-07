Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangül Berdimuhammedov ölmediğini kanıtlamak için ralli yaptı, ata bindi, bisiklet sürdü, bowling oynadı ve spor salonunda ağırlık kaldırdı.



Türkmenistan devlet televizyonu vatan haberleri, Devlet Başkanı Gurbangül Berdimuhammedov'un öldüğü iddialarını yalanlamak için 25 dakikalık bir haber bülteni yayınladı.



Hafta sonu yayınlanan görüntülerin ne zaman çekildiği belli değil ancak haberde, 62 yaşındaki Berdimuhammedov'un 4 Ağustos yazarak bir belgeye imza attığı görülüyor



Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un stüdyoda beste yaparken kaydedilen görüntüleri de paylaşıldı.



Berdimuhammedov'un devlet görevlilerinin alkışları eşliğinde bowling oynarken görüldüğü görüntüleri de yayınladı.



En dikkat çeken görüntülerse Berdimuhammedov'un Karakum çölündeki cehennem kapısı adıyla bilinen Darvaza kraterinin etrafında ralli yapması oldu.



69 metre genişliğindeki krater 1971 yılından beri yanıyor. Kraterin nasıl oluştuğu ve nasıl yanmaya başladığına dair kesin bilgi bulunmuyor.



Ancak 1970 yılında Sovyetler bünyesinde görev yapan yerbilimcilerin gaz bulma umuduyla yaptıkları sondaj çalışması esnasında yanlışlıkla oluştuğu düşünülüyor.



Berdimuhammedov'un geçen ay birkaç hafta süreyle halkın önüne çıkmaması öldüğü söylentilerine neden olmuştu.

