Turuncu Devrim’in simge ismi, muhalefet lideri Timoşenko: NATO Ukrayna’nın savunması için tek kale

Ukrayna'daki Turuncu Devrim'in simge ismi, eski Başbakan ve Muhalefet lideri Yulya Timoşenko, NTV’de Rusya ile yaşanan savaş ile ilgili soruları yanıtladı.

Timoşenko, 2000'li yıllarda savunduğu NATO ve AB üyeliği perspektifinden vazgeçmediğini söyledi.



“NATO, Ukrayna’ya koruma sağlayabilecek tek kaledir” diyen muhalefet lideri, “Benim de başbakanlık yaptığım sırada, NATO’ya üyelik sürecine başlamak istedik. İçinde Fransa ve Almanya olmak üzere bazı ülkeler bunu reddettiler. İkincisi de 2014'te AB üyeye üyelik sürecimiz bloke edildi. Bu iki stratejik hatanın sonucunu yaşıyoruz bugün” diye konuştu.

SİLAHSIZLANDIRILMA İHTİMALİNE KARŞI DA UYARDI



Bu durumun ilerleyen yıllarda Ukrayna’ya karşı yeni bir savaşın başlangıcı olduğunu söyleyen eski Başbakan, “Yani bu sefer Rusya, silahsız Ukrayna’ya karşı savaşacak. Buna da Ukrayna halkı hiçbir şekilde evet diyemez” ifadelerini kullandı.



Muhalefet lideri, “Kırım ve Donbas'ın Rusya'ya bırakılma ihtimaline Ukraynalıların karşı çıkacak” ifadelerini kullandı.



“Ukrayna’nın ayrılmaz birer parçası olan Kırım ve Donbas, Ukrayna halkı tarafından çözülmeli. Dolayısıyla referandumun iyi bir çözüm olabileceğini düşünüyorum” diyen Timoşenko, “Sadece toprak konusu da referandumun konusu olamaz. Referandumun konusu barış anlaşmasının bütün maddeleridir. Bedel ödemiş Ukrayna halkı buraların Rusya'ya bırakılmasına izin vermez” şeklinde konuştu.

‘RUSYA BUGÜN DURDURULMAZSA SAVAŞ YAYILIR’



Eski Başbakan, Rusya’nın bugün durdurulmaması durumunda ise savaşın yayılacağı uyarısı da yaptı.



“Ukrayna ve dünya durdurmazsa, Putin kendiliğinden durmaz” diyen eski Başbakan, “Ortaya çıkacak sözleşmelerin arkasında da bir güç olmalı” şeklinde konuştu.



‘CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BARIŞ ANLAŞMASI DETAYLARINA ÇOK ÖNEM VERİYOR’



Sözleşmelerin arkasında güç olmaması durumunda Rusya’nın bunu ilerideki savaşa basamak olarak kullanacağını söyleyen Timoşenko, “Barış anlaşmasının detayları da çok önemli. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı bu detaylara çok önem veriyor. Biz Erdoğan'ın faydalı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

TURUNCU DEVRİM NEDİR?



Ukrayna'nın kaderi 2004 yılındaki Turuncu Devrim ile değişti.



Devlet Başkanlığı seçimlerine hile karıştığı gerekçesiyle kalabalıklar sokaklara döküldü, Rusya’nın desteğini alan Victor Yanukoviç yenilenen seçimde kaybetti ve koltuğa Victor Yuşçenko oturdu.



O dönem Yuşçenko'nun atkısının rengiyle anılan devrimle birlikte Rusya'nın Batı ile "Ukrayna" mücadelesi de başladı. Devrimin bir diğer sembol ismi Eski Başbakan Yuliya Timoşenko, uzun hapis yıllarının ardından bugün muhalefette ve Rusya savaşına karşı Zelenski hükümetine destek veriyor.