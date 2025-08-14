Tusk: En önemli şey Trump'ı Rusya'ya güvenilmeyeceğine ikna etmek

Polonya Başbakanı Tusk, Almanya'nın ev sahipliğindeki toplantının ardından yaptığı açıklamada, Trump-Putin görüşmesinin seyrini olumlu yönde nasıl etkileyebileceklerini ele aldıklarını söyledi.

Tusk, 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılacan Trump-Putin görüşmesinin büyük olasılıkla bir çözüme ulaşmayacağını ancak ateşkese yönelik nispeten hızlı kararlar için ilk adım olabileceğini vurguladı.



Donald Trump'ın ortak bir tutumu duymasının çok önemli olduğunu ve bugünkü toplantıda ortak pozisyon belirlemeyi başardıklarını dile getiren Polonya Başbakanı "Avrupa'nın, Donald Trump'ı Rusya'ya güvenilemeyeceğine ikna etmesi en önemli şey." diye konuştu.



Tusk, temel noktanın, "Rusya'nın komşularının sınırlarını çizme hakkını tanımayı kimsenin düşünmemesi gerektiği" olduğunu vurguladı.