Tusk'un ehliyetine el koyuldu

Avrupa Birliği Konseyi'nin eski başkanı Tusk'un, yerleşim yerinde aşırı hız yaptığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulduğu açıkladı.



Saatte 50 kilometrelik hız sınırına karşın, 100 kilometreden yüksek hızla seyreden Tusk'un ehliyetine 3 aylığına el koyuldu. 64 yaşındaki siyasetçi "cezayı hak ettiğini" ve "itiraz etmeyeceğini" açıkladı.



Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı 2019'da sona eren Tusk, geçen ay ülkesi Polonya'daki ana muhalefet Partisi "Sivil Platform"un başkanlığına seçilmişti.