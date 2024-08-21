Tuvaletini yaparken klozetten çıkan pitonun saldırısına uğradı

Tayland'da evinin tuvaletini kullandığı sırada bir kişi, klozetin içinden çıkan 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı.

Tuvaletini yaparken klozetten çıkan pitonun saldırısına uğradı

Güney Asya ülkesi 'da geçtiğimiz günlerde evindeki tuvalete kullanan bir kişiye, klozetin içinden çıkan piton saldırdı.

Yılan eliyle yakalayıp klozetten çıkarmaya çalışan Thanat Thangtewanon isimli ev sahibi, başarılı olamayınca yılanı tuvalet fırçasıyla öldürdü.

Tuvaletini yaparken klozetten çıkan pitonun saldırısına uğradı - 1

Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan Thanat’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tuvaletten çıkartılan 3,5 metrelik yılanın zehirsiz bir piton türü olduğu tespit edildi.

Thanat, yaptığı açıklamada, niyetinin yılanı öldürmek olmadığını, ancak ısırıldığı için korktuğunu ve bir an önce hastaneye gitmek istediğini ifade etti. Thanat, ayrıca sağlık durumuna ilişkin, yapılan kan testlerinin temiz olduğunu, yalnızca ısırık nedeniyle vücudunda yara oluştuğunu belirtti.

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