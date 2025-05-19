Tuvalette telefonla oynayanlar için büyük risk: Uzmanlar uyardı

ABD’nin San Diego kentinde düzenlenen Sindirim Hastalıkları Haftası (Digestive Diseases Week - DDW) konferansında sunulan bir çalışmaya göre, tuvalette akıllı telefon kullanan kişilerde hemoroid (basur) gelişme riski yüzde 46 oranında artıyor.



Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi’nden Dr. Trisha Satya Pasricha’nın sunduğu araştırmada, kolonoskopi yapılan 125 yetişkinin verileri incelendi. İncelemeler sonucunda, haftada en az bir kez tuvalette telefon kullandığı belirtilen yüzde 93’lük kesimin yüzde 40’ından fazlasında hemoroid tespit edildi.

EN ÇOK HABER OKUNUYOR

Araştırmada yer alan katılımcıların yaklaşık yüzde 50’si haber okuduğunu, yüzde 44’ü sosyal medyada gezindiğini, yüzde 30’u ise mesajlaştığını veya e-postalarını kontrol ettiğini söyledi.



Tuvalette 6 dakikadan fazla vakit geçirdiklerini belirten bazı katılımcılar, bu sürenin telefon kullanımı nedeniyle uzadığını düşündüklerini söyledi.



Araştırmada ayrıca yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, egzersiz düzeyi veya lifli gıda tüketiminin hemoroid riski üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görüldü.





Çalışmada, ABD’de her yıl yaklaşık 4 milyon kişinin hemoroid nedeniyle sağlık hizmeti aldığı, ancak bu durumla ilgili ulusal düzeyde güncel veri bulunmadığı da belirtildi. Konuya dair son ulusal anket 1989’da gerçekleştirilmişti.



Uzmanlar, hemoroid oluşumuna uzun süre tuvalette oturma, aşırı ıkınma ve sık dışkılama gibi faktörlerin katkıda bulunduğunu düşünüyor. Bazı klinik kılavuzlar, tuvalette geçirilen sürenin 10 dakikayı, bazıları ise 3 dakikayı geçmemesi yönünde önerilerde bulunuyor.



Yeni araştırma tuvalette akıllı telefon kullanımı ile hemoroid gelişme riski arasında anlamlı bir ilişki olabileceğini ortaya koysa da, daha geniş ölçekli ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğu da belirtildi.

