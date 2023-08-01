Twitter ofisinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter'ın adını ve logosunu X ile değiştirdi.



Ardından San Fransisco'daki Market Street genel merkezinin çatısına devasa bir X logosu dikti.



Ancak belediye yetkilileri ve bazı bölge sakinleri bu görüntüden memnun kalmadı.



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