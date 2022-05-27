Twitter yatırımcıları, Elon Musk'a ve şirkete devralma teklifi üzerine dava açtı

Sosyal medya platformu Twitter’ın Elon Musk tarafından satın alınması teklifi üzerine şirket yatırımcıları dava açmaya hazırlanıyor.

Twitter yatırımcıları milyarderin şirket için yaptığı 44 milyar dolarlık teklifi ele alma konusunda Elon Musk ve sosyal medya platformuna dava açıyor.

Davada, California şirket yasalarının çeşitli şekillerde ihlal edildiği belirtilirken, Tesla patronunun "yanlış beyanları ve piyasa manipülasyonu ile Twitter'ın San Francisco'daki merkezinde 'kaos' yarattığı" için "yanlış davranış" ile suçlanıyor.

Davada ayrıca Musk'ın Twitter'daki önemli hissesini ve şirketin yönetim kurulu üyesi olma planını ifşa etmeyi geciktirerek finansal olarak fayda sağladığı belirtildi.

Bununla birlikte 95 milyondan fazla takipçisi olan düzenli bir Twitter kullanıcısı olan Musk tarafından atılan birkaç tweet'in "yanıltıcı" olduğunu iddia etti.

'SATIN ALMAK İSTEDİĞİ ŞİRKETİ KÖTÜLEMEYE DEVAM EDİYOR'

Twitter yatırımcılarını temsil eden avukatlardan Frank Bottini, davanın Musk'ın "satın alma fiyatını yeniden müzakere etmek için 44 milyar dolara satın almak istediği şirketi kötülemeye devam etmesi" nedeniyle açıldığını söyledi.

Bottini, "San Francisco'da yaptığımız şikayet, Musk'ı yasa dışı davranışlarından sorumlu tutmayı amaçlıyor" dedi.

Analistler, Bay Musk'ın devralma teklifini düşürmenin veya anlaşmadan uzaklaşmanın yollarını arıyor olabileceğini düşünüyor.

Twitter hisseleri halihazırda, Elon Musk'ın 54,20 dolarlık teklif fiyatından yaklaşık yüzde 27 daha düşük durumda işlem görüyor.