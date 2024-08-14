Twitter'a dava açan eski çalışan rekor tazminat kazandı

Elon Musk satın aldıktan sonra Twitter'da haksız yere işten çıkarıldığını savunan eski bir çalışan, platforma açtığı davada rekor seviyede tazminat kazandı.



Teknoloji milyarderi Elon Musk, 44 milyar dolar ödeyerek 2022'de Twitter'ı satın almıştı. Satın alma işleminden sonra ise çalışanlarına sert birer e-posta göndermişti.

"PARÇASI OLMAK İSTİYORSANIZ EVETE BASIN"



Musk, Twitter 2.0'ı kurma yolunda uzun saatler çalışılması gerekeceğini ve herkesten en iyi performansı beklediğini dile getirmişti.



E-postada, "Yeni Twitter'ın bir parçası olmak istediğinizden eminseniz, lütfen aşağıdaki linkten evet butonuna tıklayınız" ifadesi yer almıştı. Herhangi bir seçeneceği işaretlemeyen çalışanların üç aylık kıdem tazminatı ile işten çıkarılacağı da belirtilmişti.

BUTONA TIKLAMAYINCA İŞİNDEN OLDU



İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'deki Twitter ofisinde yazılımcı olarak çalışan Gary Roone, evet butonuna tıklamadı.



Bunun ardından Twitter, Roone'a "istifa talebinin kabul edildiğini ve şirketten ayrılmasının onaylandığını" belirten başka bir e-posta gönderdi.



Daha sonra şirkette 2013'ten bu yana görev yapan Rooney'nin istifa ettiği ve Twitter sistemlerine erişiminin engellendiği bildirildi.

REKOR DÜZEYDE TAZMİNAT



Roone ise firmaya verdiği yanıtta istifa talebinde bulunmadığını ve buna yönelik herhangi bir anlaşma imzalamadığını belirtti. Eski çalışan platforma dava açtı.



Mahkeme, Roone'un şikayetini haklı bularak platformun çalışana 550 bin 131 euro tazminat ödemesine karar verdi.



Roone'un avukatı Barry Kenny, bu miktarın haksız işten çıkarmalarla ilgili ülkede verilen en yüksek tazminat kararı olduğunu açıkladı.